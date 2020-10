Présidentielle en Guinée: Alpha Condé en tournée, Cellou Dalein Diallo bloqué

Le président guinéen Alpha Condé, candidat à sa réélection, a entamé ce dimanche 11 octobre une tournée surprise dans l’intérieur du pays, tandis que le cortège du chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo qui devait tenir meeting à Kankan, a été bloqué, sur fond de violences.

La campagne électorale s’accélère en Guinée, à une semaine de la présidentielle du 18 octobre. Et pour débuter sa tournée, Alpha Condé a opté pour la Guinée forestière. Une tournée au pas de course, avec deux meetings ce dimanche, l’un à Nzérékoré, le second à Lola. Une tournée surprise également. Car jusqu’à présent, pandémie de coronavirus oblige, le chef de l’Etat tenait meeting par visio-conférence depuis Conakry.

La méthode a changé, mais pas le discours. Comme souvent, Alpha Condé s’est essentiellement adressé aux femmes et à la jeunesse. Devant une foule nombreuse et qui pour l’essentiel ne portait pas de masques, le président a d’ailleurs tenu à le souligner : « Il faut prendre la maladie au sérieux ».

Le cortège de Cellou Dallein Diallo bloqué

L'ambiance était bien différente à Kankan, fief traditionnel du parti au pouvoir. L’opposant Cellou Dallein Diallo qui avait prévu d’y tenir meeting ce dimanche a dû y renoncer. Selon son parti, son cortège a été bloqué sur la route à une centaine de kilomètres de la ville par des minibus remplis de supporter du président Alpa Condé, mais aussi des troncs d’arbres. Il a finalement décidé de rebrousser chemin.

De violents affrontements ont ensuite éclaté à Kankan entre partisans des deux camps. On déplore des blessés et des dizaines de magasins pillés. Le ministre guinéen de la Sécurité Albert Damatang Camara a démenti toute implication des forces de l’ordre dans ces événements.

