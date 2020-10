RDC: inquiétudes sur la baisse des réserves de change

Des liasses de billets de francs congolais sur le sac d'une femme, à Kinshasa (image d'illustration) Sonia Rolley/RFI

5 mn

La République démocratique du Congo n’a à nouveau plus que 2 semaines et demi de réserves de change. A peine 700 millions de dollars selon le comité de politique monétaire. La baisse de ces réserves, cruciales dans un pays qui importe tout, avait entraîné l’an dernier une hausse des prix et une baisse du franc congolais. Risque-t-on de vivre le même scénario d’ici la fin de l’année ?