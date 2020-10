RDC: la loi de Finances 2020 en cours de rectification

La RDC aura réussi à dépenser deux fois moins que prévu cette année... Le Premier ministre a déposé, vendredi 9 octobre, un collectif budgétaire qui doit venir rectifier la loi de Finances 2020. Explications.

Le budget pour cette année devait être historiquement haut : de plus de 11 milliards de dollars. C'était un budget irréaliste, avait prévenu le FMI, avant même son adoption. Un an plus tard, avec la crise du Covid, le voilà réduit de moitié.

Alors que le budget 2021 est en cours de préparation et qu'on l'attend à l'Assemblée, pourquoi revenir cette année sur le budget en cours ? Jean Sele, le ministre des Finances, répond à Sonia Rolley de RFI.

« C’est un processus tout à fait normal. Le budget c’est une série de prévisions. La mobilisation des recettes n’a pas été à la hauteur des ambitions, donc il faut repartir au niveau du Parlement, pour rectifier d’un point de vue législatif. Parce que le budget, une fois qu’il sort du Parlement, cela s’appelle la loi de Finances. C’est une loi. Donc il faut corriger.

Deuxième chose importante, c’est que, pour élaborer le budget de l’exercice d'après, il faut se baser sur le budget de l’année qui vient de passer. Vous ne pouvez pas élaborer un budget pour 2021 avec des données biaisées sur le budget de 2020.

Voilà pourquoi le gouvernement a convenu avec le bureau des deux chambres du Parlement, d'amener une rectification du budget de l’exercice 2020, en termes de loi, mais également pour permettre de disposer d’une bonne base de projection pour le budget de l’exercice 2021 ».

RFI : mais 5 milliards virgule 7, alors qu’on était à plus de 11 milliards, c’est quand même moitié moins…

« Quand l’économie mondiale dans son ensemble a connu une récession autour de 3,6 %, c’est tout à fait normal que l’on arrive à un tel scénario. Mais l’essentiel c’est que, cette loi rectificative du budget de l’exercice 2020 puisse refléter la réalité et c’est ce que le gouvernement a fait comme exercice ».

