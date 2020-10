Guinée: le FNDC publie sa liste des victimes lors de la répression des manifestations

Manifestation à Conakry, le 14 octobre 2019, à l’appel du FNDC, rapidement dispersée par les forces de l’ordre. CELLOU BINANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Six jours avant une élection présidentielle où le président sortant Alpha Condé est candidat, le Front national pour la défense de la Constitution, qui lutte depuis un an contre son maintien au pouvoir, a dressé un bilan des victimes, tuées selon le FNDC par les forces de défense et de sécurité au cours de cette année de manifestations. Un bilan de 90 morts contesté par les autorités.