RDC: l’Inspection générale des finances sur tous les fronts

Les bureaux de l’inspection générale des finances à Kinshasa, RDC, en octobre 2020. RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre 4 mn

L’Inspection générale des finances est sur tous les sujets brûlants de l’heure : paie des fonctionnaires, exonérations, riposte au Covid-19, Go pass, Bukanda Lonzo... Cette institution, qui dépend de la présidence de la République, effectue à l’heure actuelle 34 missions de contrôle, dont 26 à Kinshasa. Or, elle n’a plus qu’une quarantaine d’inspecteurs encore actifs. L’IGF n’a pas recruté depuis trente ans. Mais, et c’est une petite révolution, avec l’appui du cabinet Price Waterhouse Cooper, elle devrait recruter, dans les prochaines semaines une soixantaine d’inspecteurs. Malgré tout, d’ici la fin du mois, l'IGF espère rendre ses conclusions sur ses principaux dossiers.