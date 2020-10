RDC: «Nous surveillons les dépenses publiques au jour le jour» (IGF)

Audio 02:17

Jules Alingete, inspecteur général des finances en RDC. RFI/Sonia Rolley

Texte par : RFI Suivre 6 mn

L’Inspection générale des finances est sur tous les sujets brûlants de l’heure : paie des fonctionnaires, exonérations, riposte au covid, Go pass, Bukanda Lonzo... Cette institution qui dépend de la présidence de la république effectue à l’heure actuelle 34 missions de contrôle dont 26 à Kinshasa. Or elle n’a plus qu’une quarantaine d’inspecteurs encore actifs… l’IGF n’a pas recruté depuis trente ans. Le besoin se fait d’autant plus pressant que l’Inspection générale des finances contrôle aujourd’hui au quotidien toutes les recettes et dépenses de l’État pour prévenir tout détournement. Jules Alingete est un historique de l’Inspection générale des finances et le nouveau patron de l’institution depuis un peu plus de trois mois. Il répond aux questions de Sonia Rolley.