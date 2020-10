Burundi: inquiétude après l'arrestation d'un ex-député de l'opposition

(illustration) Bujumbura, le 13 juin 2020, le président élu Evariste Ndashimiye signe le livre de condoléances ouvert pour son prédécesseur décédé le 8 juin dernier, Pierre Nkurunziza. Tchandrou NITANGA / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Burundi, les organisations internationales et locales de défense des droits de l'homme dénoncent l’arrestation et l'incarcération, qualifiées d’arbitraires, d’un ex-député d’opposition, Fabien Banciryanino, le 2 octobre. Il a été arrêté sans mandat puis écroué à la prison de Mpimba à Bujumbura il y a une semaine, officiellement pour « rébellion, dénonciations calomnieuses et atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État ». Mais, selon un de ses avocats et selon une lettre que l’intéressé a adressée à la CNIDH, la Commission nationale indépendant des droits de l’Homme du Burundi et qui est parvenue à RFI, il a été interrogé sur des propos tenus au cours d’une plénière de l'Assemblée nationale, en février 2020.