Côte d'Ivoire: la CEI se dit «prête» pour l'élection présidentielle

L'opposition ivoirienne accuse la Commission électorale indépendante et la majorité de fraude organisée. REUTERS/Luc Gnago

Texte par : RFI

A partir de ce mercredi 14 octobre et jusqu’au 20 octobre, les Ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d’électeur dans leur bureau de vote. A 17 jours du scrutin présidentiel, la Commission électorale se dit « prête ». L'opposition qui a lancé un appel à la désobéissance civile n'a pas encore lancé ses mots d'ordre précis et ses deux candidats laissent planer le doute sur leur participation si l'élection a bel et bien lieu.