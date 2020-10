Des milliers de réfugiés burundais au Rwanda continuent de revenir au pays

Un groupe de réfugiés burundais au poste frontière de Nemba. Jeudi 15 octobre, plus de 400 réfugiés burundais sont rentrés dans leur pays dans le cadre d'un accord tripartite entre le Rwanda, le HCR et le Burundi. Laure Broulard/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Plus de 3000 réfugiés burundais du camp de Mahama, au Rwanda, sont rentrés dans leur pays depuis le mois d’août dernier. 8000 autres se sont inscrits en vue d’un départ prochain dans le cadre d’un accord entre le HCR et les deux pays voisins. C’est la plus grande vague de retour du Rwanda vers le Burundi depuis la crise politique de 2015, qui avait poussé des dizaines de milliers de burundais à passer la frontière. RFI a suivi le sixième convoi jusqu’au poste frontière de Nemba.