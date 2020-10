La Russie continue d’étendre son champ d’influence militaire en Centrafrique

Un véhicule de transport de troupes russe parade à Bangui le 15 octobre 2020. Camille Laffont / AFP

Texte par : RFI

Depuis le début de sa coopération militaire avec le gouvernement centrafricain de Faustin-Archange Touadéra il y a trois ans, la présence russe est de plus en plus visible : instruction militaire, accompagnement des FACA dans leur déploiement sur le terrain, protection des mines et jusqu’à la présidence… Une coopération militaire promis à un bel avenir, selon cette dernière.