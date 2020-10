Somalie: l’économie grise des shebabs

Un défilé des militants islamistes shebabs, à Afgoye, à l'ouest de la capitale somalienne, le 17 février 2011. KENYA-SECURITY/SOMALIA REUTERS/Feisal Omar/Files

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les shebabs somaliens, groupe terroriste affilié à al-Qaïda, ont mis en place de puissants réseaux de financement à travers le pays. C'est ce qu'affirme le Conseil de sécurité des Nations unies dans un rapport qui n’a pas encore été rendu public, mais que le quotidien américain The New York Times s'est procuré. Ces réseaux mafieux extorquent des fonds et les recyclent via les banques somaliennes dans l'immobilier et le commerce.