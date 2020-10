Troubles tribaux dans l'État de Kassala au Soudan

Sur une route de la ville de Kassala, sur la frontière est du Soudan, devant les montagnes Taka. ASHRAF SHAZLY / AFP

Au Soudan, les violences entre communautés Beni Amer et Hadendowa dans l'est du pays ne parviennent pas à être jugulées. Mercredi, six personnes ont été tuées dans le port de Suakin, au cours d'affrontements entre militants, suite au limogeage du gouverneur beni amer par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Depuis sa nomination, le gouverneur n'était pas parvenu à rétablir la paix dans sa région.