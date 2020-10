Zambie: le défaut de paiement menace le pays

Lusaka, capitale de la Zambie (image d'illustration). © Getty Images/Stuart Fox

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les pays africains et leurs créanciers ont les yeux fixés sur la Zambie qui pourrait devenir dans les semaines à venir le premier pays en défaut de paiement depuis la crise du Covid-19. Lusaka a demandé cette semaine à ses créanciers un report des échéances portant sur une tranche de trois milliards d'euro d'emprunts en eurobonds. Parallèlement, la Zambie rechigne à régler à ses créanciers chinois des arriérés de paiement. Si aucun accord n'est trouvé, le pays affirme qu'il ne pourra plus payer ses dettes. Le cas zambien met en lumière l'insuffisance des mesures prises jusqu'à présent par les pays riches et émergents. Un défaut sur la dette zambienne aurait des répercussions dans toute l'Afrique.