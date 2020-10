Burkina: bientôt un procès dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara

La statue géante corrigée du capitaine Thomas Sankara dévoilée à Ouagadougou, le dimanche 17 mai 2020 (image d'illustration). RFI/Yaya Boudani

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le procès dans l’affaire de l’assassinat du président Thomas Sankara en 1987 et de ses douze compagnons pourrait s’ouvrir l’année prochaine. Après plusieurs années, le juge d’instruction en charge du dossier au tribunal militaire a fini son travail et rendu une ordonnance dans laquelle figure les charges et les personnes poursuivies à la chambre de contrôle.