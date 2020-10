Nomalisation des relations soudano-israéliennes: Washington perd patience

Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdock à Khartoum le 11 décembre 2019. ASHRAF SHAZLY / AFP

Le Soudan va-t-il normaliser ses relations avec Israël ? En tout cas, de plus en plus de sources, notamment des médias israéliens et soudanais, l’affirment. Selon eux, les États-Unis mettraient une forte pression sur Khartoum pour que les Soudanais acceptent un accord : un rapprochement avec l’État hébreux en échange d’un package incluant un retrait de sanctions et des aides financières. D'après ces mêmes médias, les Soudanais auraient d'ailleurs accepté. Toutefois aucune annonce officielle pour l'instant et il faut rester prudent.