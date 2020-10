RDC: le gouvernement adopte un budget en baisse pour 2021

Le Premier ministre de la RDC Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Présidence de la République démocratique du Congo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il se chiffre à 6,8 milliards de dollars. On est bien loin des 11 milliards qui étaient prévus pour cette année 2020. Ce budget va à présent être envoyé à l’Assemblée nationale pour examen et adoption. On revient à des chiffres proches des années précédentes.