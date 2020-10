Sahara et Sahel: un nombre surprenant d’arbres peuplent la région

Une étude du CNRS vient de démontrer que les arbres sont beaucoup plus nombreux que ce que l’on croyait dans le Sahel. ©AFP/PASCAL GUYOT

RFI

Quand on parle de la zone sahélienne, de l’Afrique sub-saharienne, on imagine une zone désertique sans végétation et surtout sans arbres. Or, une étude du CNRS vient de démontrer que les arbres y sont beaucoup plus nombreux que ce que l’on croyait.