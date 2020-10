Une mission ministérielle de la Cédéao en Côte d'Ivoire pour tenter une médiation

Shirley Ayorkor Botchway, ministre ghanéenne des Affaires étrangères (ici le 20 août 2019 à Moscou) conduit une délégation ministérielle de la Cédéao en Côte d'Ivoire. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Une mission ministérielle de la Cédéao est arrivée en Côte d’Ivoire pour rencontrer les différents acteurs politiques. L’opposition ne reconnaissait plus la légitimité des institutions en charge de l’organisation et de la validation du scrutin, prévu le 31 octobre prochain, et exige le retrait de la candidature du président sortant Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Cette médiation internationale permettra-t-elle aux différentes parties de trouver un terrain d’entente ? L’espoir est mince selon les spécialistes.