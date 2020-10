Présidentielle en Guinée: tension autour de la collecte et de la compilation des voix

Une femme vote dans un bureau dans le quartier Camayenne. Le 18 octobre 2020. RFI/Carol Valade

Texte par : RFI

En Guinée, au lendemain de l’élection présidentielle au cours de laquelle le pouvoir et l’opposition s’accusent mutuellement d’intimidations à l’encontre de leurs représentants, c’est désormais la compilation et la publication des résultats qui cristallisent les tensions. Le gouvernement met en garde les partis politiques qui souhaiteraient publier eux-mêmes les résultats qui leur remontent des bureaux de vote en affirmant que seule la CENI est habilitée à proclamer les résultats provisoires, mais l’opposition répond que les résultats sont affichés donc publiques et procède à sa propre centralisation.