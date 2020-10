Présidentielle en Guinée: la Céni publie les premiers résultats provisoires partiels

La Commission électorale nationale indépendante a commencé mardi soir à proclamer au compte-gouttes les résultats de l’élection présidentielle de ce dimanche. De son côté l’UFDG, principal parti d’opposition qui s’estime vainqueur selon son propre décompte, a tenu un point de presse pour expliquer sa méthode et sa démarche.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant et notre envoyée spéciale à Conakry, Carol Valade et Charlotte Idrac

La Céni a diffusé mardi soir les premiers résultats provisoires partiels du premier tour de l’élection présidentielle du 18 octobre. Les chiffres annoncés concernent seulement 4 circonscriptions du pays, sur 38 au total. Et dans ces 4 circonscriptions, le président sortant Alpha Condé est en tête.

Matoto, Matam, Kaloum, dans la région de Conakry et Boffa, dans la région de Boké : dans chacune de ces circonscriptions, le président sortant a une longueur d’avance, selon les résultats publiés par la Commission électorale. 56,69% à Boffa par exemple, 51,87% à Kaloum, le centre-ville de la capitale… Un à un, le président de la Céni Kabinet Cissé a égrené les chiffres : nombre de bureaux, nombres d’inscrits, de votants… Il a félicité les électeurs pour leur calme et leur « esprit civique ».

L'UFDG procède à son propre décompte

De son côté le parti d’opposition UFDG poursuit sa propre compilation, malgré les avertissements de la Céni et la Cédéao. Le vice-président de l’UFDG, Fadé Oussou Fofana dit avoir collecté environ les 3/4 des procès-verbaux des 15 000 bureaux de vote que compte le pays.

« Une affirmation farfelue, les PV ne sont pas en leur possession », croit savoir une source à la Céni. Les résultats auraient été remontés par SMS puis agglomérés automatiquement dans une base de données.

Il manquerait principalement ceux de la Haute Guinée, fief du parti au pouvoir, où l’opposition affirme n’avoir pas eu accès aux résultats. En violation, dit-elle, d’un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu à 2 jours du vote.

Reste à savoir si les documents en sa possession seront reconnus par les tribunaux en cas de contentieux. « Nous avons le même système, indique une source proche du pouvoir. S’il fonctionne, il suffit d’attendre les résultats officiels »

D'autres résultats prévus bientôt

La Commission électorale, elle, continue de centraliser les PV dans l’intérieur du pays et promet de publier d’autres résultats ces prochains jours. « La Céni poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. » Et invite la population à la « sérénité ». L’opposition dénonce des « opérations de substitution » des résultats.

En début de soirée mardi, une forte présence policière était déployée autour du domicile de Cellou Dalein Diallo. A Conakry, les habitants des quartiers réputés favorables à l'opposition ont entendu des coups de feu durant une bonne partie de la nuit.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne