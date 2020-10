Mali: la médiation avance à Farabougou, l’implication des autorités réclamée

Un camp de jihadistes repentis à Mopti dans le centre du Mali, non loin de Farabougou (illustration). RFI/Coralie Pierret

Texte par : David Baché 4 mn

Quinzième jour de siège à Farabougou : cette localité malienne de la région de Ségou est toujours encerclée par des combattants jihadistes qui en interdisent l’accès. Pour la deuxième fois, mardi 20 octobre, l’armée malienne a largué par avion de la nourriture sur le village. Une médiation est en cours, menée par des notables de la zone, mais de plus en plus de voix s’élèvent dans le pays pour réclamer une plus grande implication des autorités.