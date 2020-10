Présidentielle en Guinée: violents heurts entre manifestants et policiers à Conakry

Des policiers répondent aux manifestants à Conakry le 21 octobre 2020. AP Photo/Sadak Souici

En Guinée, de violents heurts ont éclaté entre policiers et émeutiers ce mercredi 21 octobre. Selon le gouvernement, neuf morts sont à déplorer dans le pays depuis lundi, dont six par balle et un policier lynché à mort, ainsi que de nombreux blessés et dégâts matériels. Ce bilan pourrait être plus lourd, selon l’opposant Cellou Dalein Diallo qui parle lui de 16 décès dont une dizaine ce mercredi.