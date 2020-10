Attentats de 1998: le Soudan annonce le transfert des indemnités pour les victimes

Une femme se recueille devant la stèle en mémoire des victimes de l'attentat de l'ambassade américaine de Nairobi en 1998 (image d'illustration). TONY KARUMBA / AFP

Texte par : RFI Suivre 5 mn

Le Soudan affirme avoir transféré l’argent destiné aux victimes des attentats contre les intérêts américains de 1998 et 2000. Al-Qaïda avait attaqué les ambassades américaines au Kenya et Tanzanie, ainsi que le navire USS Cole, faisant plusieurs centaines de morts. Khartoum a déclaré hier avoir transféré les 335 millions de dollars prévus pour dédommager les victimes et leurs proches.