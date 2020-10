Burkina Faso: la mission d'audit du fichier électoral délivre un satisfecit

Au Burkina Faso, après une semaine de travail, le comité ad hoc composé de 22 experts et personnalités a fini l’audit du fichier électoral. Les experts ont conclu que le fichier électoral biométrique est fiable et prêt pour les élections du 22 novembre 2020. L’opposition avait demandé un audit indépendant du fichier suite à des inquiétudes sur des cas d’éventuelles inscriptions multiples.

avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

L’opération d’audit consistait à évaluer la conformité du fichier électoral au code électoral et à la Constitution du Burkina Faso, et aussi aux normes internationales requises. Le fichier biométrique compte, pour être précis, 6.490.926 électeurs. Selon le groupe d’experts internationaux ayant mené la mission, la Commission électorale a fait preuve de professionnalisme et de transparence durant le processus de révision et d’audit du fichier électoral biométrique.

Cyril Kulnevic est le chef de la délégation des experts. « La Céni a garanti l’unicité de chaque électeur, en procédant à un important dédoublonnage des enrôlements multiples, avec un million 425 725 enregistrements identifiés et supprimés sur la totalité de la base de données de 2012 à 2020. Ces opérations ont ainsi permis de garantir le caractère inclusif du fichier électoral burkinabè, qui atteint aujourd’hui 6 millions 490 926 électeurs… »

Malgré quelques faiblesses, comme l’accumulation non maîtrisée d’électeurs décédés, estimés à environ 320 000 personnes, les experts ont conclu que le fichier électoral est prêt pour l’organisation des prochaines élections.

Antoine Michon, directeur des Affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), se dit satisfait du travail accompli. « C’est un fichier de qualité, qui a été réalisé dans des conditions très difficiles, qui est fiable et qui permet donc d’aller à des élections en confiance ».

Selon Minaté Samaté, la commissaire aux Affaires politiques de l’Union africaine, cet audit est une contribution importante à la tenue d’élections apaisées en novembre prochain.

