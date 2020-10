Centrafrique: Amnesty international publie son rapport sur la justice

Amnesty International publie ce jeudi un rapport sur la justice et la lutte contre l'impunité en Centrafrique. Dans le viseur de l'ONG notamment, la Cour pénale spéciale (CPS), ce tribunal hybride composé de membres centrafricains et internationaux qui a démarré ses enquêtes en 2019.

Publicité Lire la suite

La Cour pénale spéciale doit juger les crimes graves commis en Centrafrique depuis 2003. Actuellement, une vingtaine de personnes sont en détention provisoire. Mais on ne sait quasiment rien sur ces personnes arrêtées, critique l'ONG.

« Ces procédures-là manquent cruellement de transparence et on a très très peu d’informations sur le sujet de ces procédures, sur les charges portées à l’encontre de ces personnes, sur l’état d’avancement, etc... nous explique Alice Banens conseillère juridique à Amnesty International jointe par Charlotte Cosset, du service Afrique de RFI.

Et donc, on pense qu’il est important aujourd’hui de rappeler à la CPS qu’il est de bonne pratique de faire preuve de plus de transparence, afin que la population en Centrafrique sache ce qui se passe à cette cour.

Ce qui est assez surprenant ; c’est la première fois qu’un tribunal international ou internationalisé, de ce type, détient des individus sans divulguer aucune de ces informations. Leur identité reste confidentielle, les charges portées à leur encontre également…

Il peut y avoir des raisons qui justifient que certaines informations restent confidentielles, mais ce que l’on demande aujourd’hui c’est que ces informations soient divulguées ou que les raisons de la non-divulgation soient mises à disposition du public ».

►pour aller plus loin : le rapport d'Amnesty international

Du côté de la justice nationale, Amnesty International estime que le nombre de sessions criminelles organisées n'est pas suffisant et que des efforts sont encore à faire sur la qualité des procès. L'organisation appelle à ce que les poursuites concernent les responsables issus de tous les groupes armés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne