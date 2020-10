RDC: retour sur les affrontements de mardi près de Minembwe entre communautés

RDC, octobre 2020 : entre Minembwe et Mikenge, des maisons brûlées. Des dizaines de milliers d’habitants des hauts plateaux ont été contraints de quitter leurs foyers depuis un an et demi. RFI/Sonia Rolley

En République démocratique du Congo, le bilan est toujours incertain après de violents affrontements, mardi 20 octobre, entre les Maï Maï Biloze Bishamboke et les hommes du colonel Makanika, au nord-ouest de Minembwe. Il y aurait eu entre 10 et 20 morts selon les sources, et plusieurs villages ont été brûlés.