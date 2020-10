Les stars nigérianes se mobilisent face aux violences policières

La situation reste très tendue au Nigeria depuis la répression sanglante d'une manifestation pacifique mardi. La communauté internationale condamne ce recours à la violence et sur les réseaux sociaux les appels à la démission du président Buhari se multiplient portés notamment par des stars de la musique nigériane comme Wizkid, Davido ou encore Tiwa Savage.

Publicité Lire la suite

Les stars nigérianes prennent une place importante dans cette contestation. Wizkid harangue la foule lors d'une manifestation à Londres. Davido se montre aux côtés des manifestants à Abuja.

We’re Dey disguise DICTATORSHIP as DEMOCRACY Davido (@davido) October 21, 2020

Et si la photo du drapeau vert et blanc du Nigeria maculé de taches de sang a fait le tour du Net, c'est aussi grâce aux chanteurs de l’afrobeat comme Yemi Alade ou Mr Eazi. Tous ou presque l’ont partagée sur les réseaux sociaux avec des commentaires forts.

Au Nigeria, il y a une culture de la musique protestataire. On pense à Majek Fashek, au duo P Square et bien évidemment à Fela Kuti, avec son morceau antimilitariste « Zombie ». Jusqu'alors la jeune génération semblait surtout préoccupée par la mise en scène de sa réussite sociale.

Le réveil Black Lives Matter

C’est peut-être aussi le mouvement Black Lives Matter contre les violences policières aux États-Unis qui a éveillé les consciences. Les vies noires comptent et certains artistes nigérians ont souvent un pied aux États-Unis, comme Davido né à Atlanta.

Wizkid a 30 ans, Burna Boy 29 ans, Davido 27 ans… Les stars nigérianes sont en phase en phase avec leur public jeune qui se trouve en première ligne des répressions.

De l'autre côté de l’Atlantique, répondant à l'appel de Tiwa Savage, Beyoncé et ses 155 millions d'abonnés, Rihanna, et la rappeuse Nicki Minaj ont donné un écho mondial à la lutte en dénonçant les brutalités policières et se plaçant aux côtés de leurs « sœurs et frères » nigérians.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne