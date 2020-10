RDC: discours à la Nation de Félix Tshisekedi sur fond de tensions avec son 1er ministre

(Illustration de mai 2019) Le président congolais Félix Tshisekedi reçoit son nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le 20 mai 2019 à Kinshasa. @ Présidence de la République démocratique du Congo

En RDC, Félix Tshisekedi s’adressera à la Nation ce vendredi. La réunion du conseil des ministres qui était prévue ce jour a été reportée. La tension est encore vive entre le Cap pour le Changement, sa plateforme, et le Front Commun pour le Congo, le regroupement politique de son prédécesseur et allié Joseph Kabila. Cette tension s’est accentuée ces deux derniers jours à la suite du boycott de la cérémonie de prestation de serment de trois juges constitutionnels par le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée nationale, tous trois membres du FCC de Joseph Kabila.