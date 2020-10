Pour Donald Trump, l’Égypte devrait faire sauter le barrage de la Renaissance

Le barrage de la Grande Renaissance sur le Nil en Éthiopie, le 26 septembre 2019. REUTERS/Tiksa Negeri

Donald Trump a annoncé en grande pompe la normalisation des liens entre Israël et le Soudan. Le président américain en a profité pour aborder un autre dossier cher au Soudan et à l’Égypte, le grand barrage sur le Nil que l’Éthiopie a commencé à remplir sans accord préalable de ses voisins et malgré les menaces du Caire. Donald Trump est allé plus loin en assurant que l’Égypte devait faire sauter le barrage pour garder le contrôle sur le Nil.