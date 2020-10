Centrafrique: polémique autour de la candidature de François Bozizé à la présidentielle

L'ancien président centrafricain François Bozizé. (image d'illustration) REUTERS/Luc Gnago

L’Autorité nationale des élections (ANE) vient d’annoncer que le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle et les législatives du 27 décembre se fera entre le 1er et le 10 novembre. Ce qui a poussé le parti KNK de l’ancien président François Bozizé à vouloir mettre les points sur les « i », alors que sa candidature fait l’objet de polémique entre le camp présidentiel et l’opposition par médias interposé.