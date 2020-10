RDC: le président Tshisekedi annonce des consultations en vue d'«une union sacrée»

Félix Tshisekedi s’est exprimé vendredi soir à la nation. Dans un discours d’environ 6 minutes, le chef de l’Etat congolais a dressé la liste des divergences au sein de la coalition au pouvoir et a annoncé son intention d’ouvrir des consultations avec les leaders des partis politiques dès la semaine prochaine.

Certains s’attendaient à une dissolution, d’autres à la nomination d’un informateur pour former un nouveau gouvernement mais finalement le chef de l’Etat congolais se contente de lancer un avertissement à l’égard de son partenaire, le FCC de Joseph Kabila.

Félix Tshisekedi revient sur l’histoire, de ces « adversaires farouches d’hier » devenus des alliés et de ces divergences qui s’accumulent depuis près de deux ans et qui « plombent le développement », insiste le président Tshisekedi. Parmi ces divergences, il y a les réformes électorales, notamment la composition de la Commission électorale, mais Félix Tshisekedi cite aussi la paix et la sécurité nationale, la diplomatie ou encore la mise en place d’un Etat de droit qui « énerve certains nostalgiques »…

Comme exemple d’avancée de l’Etat de droit, le chef de l’Etat congolais cite la prestation de serment de trois juges constitutionnels, boudée par son partenaire, le FCC, qui critique justement la procédure employée et dénonce une volonté de mettre la justice au pas.

Félix Tshisekedi annonce à la toute fin de son allocution qu’il a l’intention d’entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les acteurs politiques et sociaux en vue de créer, assure-t-il, « une union sacrée ». Aucune option n’est exclue, avertit encore le chef de l’Etat congolais, qui promet une nouvelle déclaration à la nation à l’issue de ces consultations.

Ces consultations visent la refondation de l’action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. A l’issue de celles-ci, je reviendrais vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions, qui n’excluront aucun cas de figure. Félix Tshisekedi, président de la RDC Sonia Rolley

