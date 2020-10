Un massacre de jeunes enfants dans leur classe choque le Cameroun

Entrée d'une école camerounaise (photo d'illustration). AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Six élèves ont été tués, cinq filles et un garçon (tous âgés entre 9 et 12 ans) et plusieurs autres blessés dans l'attaque d'une école à Kumba dans la région anglophone du Sud-Ouest samedi matin selon un bilan communiqué dans la soirée par le Premier ministre.