RDC: le scepticisme domine côté société civile après le discours du président

Le président Tshisekedi. (photo d'illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI

Dans son discours, le chef de l’État congolais a pointé les divergences au sein de la coalition au pouvoir avec son partenaire, le FCC de Joseph Kabila, et a annoncé dès la semaine prochaine des consultations en vue de former une « union sacrée ». On attend toujours la réaction officielle du FCC. Pas non plus de réaction du côté de Lamuka. Seule la société civile a commencé à se prononcer.