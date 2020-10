Le Soudan veut sauver son économie grâce à la normalisation des relations avec Israël

Un marché à Khartoum, la capitale soudanaise (image d'illustration). AP Photo/Hussein Malla

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La normalisation des relations entre le Soudan et Israël avance à petits pas et divise la société soudanaise. Dimanche, Khartoum a annoncé de prochaines discussions entre Soudanais et Israéliens en vue de conclure un large accord jetant les bases de leur future coopération. Mais le Soudan, dont l’économie est en déliquescence, a besoin d’aide en échange.