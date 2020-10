Libye: début des discussions inclusives sur fond de dissensions quant aux participants

Une vue générale à Genève de la salle de discussions entres les deux factions libyennes rivales (photo d'illustration). Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Quelques jours après l’accord de Genève sur un cessez-le feu permanent et immédiat en Libye, la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) annonce le lancement, par visio-conférence ce lundi 26 octobre, d’une réunion regroupant 75 personnalités libyennes pour avancer dans le processus politique libyen et préparer la rencontre du 9 novembre prévue à Tunis. Cependant et d’ores et déjà, la liste des participants divise.