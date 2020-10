Madagascar: les frais de scolarité gratuits pour cette année

Le ministère de l'Education nationale à Antananarivo (image d'illustration). Sarah Tétaud/RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

À Madagascar, la Constitution impose à l’État d’organiser « un enseignement public, gratuit et accessible à tous » mais dans les faits, l’école, même publique, est loin d’être gratuite. En plus des frais de scolarité, les parents d’élèves doivent souvent contribuer au paiement des salaires des « maîtres Fram », ces enseignants qui n’ont en poche que le baccalauréat. Face à ces frais considérables pour les foyers les plus vulnérables, de nombreux parents ne peuvent scolariser leur enfant.