Nigeria: Buhari lance un appel à la paix mais n'évoque pas l'intervention de l'armée

À Lagos, chaîne pacifique de jeunes manifestants de un bâtiment officiel malgré le couvre-feu, le 20 octobre, en protestation contre les violences militaires. REUTERS/Temilade Adelaja

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le pouvoir politique multiplie les gestes d’appaisement et les communiqués, après une semaine chaotique à travers le pays - marquée mardi 20 octobre par l’intervention de l’armée contre un rassemblement pacifique à Lagos, puis par une vague de pillages et de dégradations dans de nombreux États. Dans un communiqué publié dimanche soir, le président Muhammadu Buhari a lancé « un appel à la paix » et regretté que des vies aient été perdues au Nigeria. Mais en évitant toujours d'évoquer frontalement l'intervention de l'armée à Lagos, la semaine dernière.