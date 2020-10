Sénégal: des migrants meurent noyés après le dessalage de leur pirogue

Vue sur le quartier de pêcheurs de Guet N'dar à Saint-Louis (photo d'illustration). Wikimedia Commons CC by 4.0 / Alweaver2

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une pirogue qui a chaviré suite à l'explosion de son moteur a endeuillé tout un quartier de Saint-Louis. À bord, peut-être 200 migrants qui avaient pour destination l'Espagne. Pour le moment, les habitants et la presse sénégalaise parlent d'une vingtaine de décès, et le président Macky Sall évoque « la perte de plus d'une dizaine de jeunes ». Dans un message publié sur les réseaux sociaux dans la nuit de dimanche à lundi, le chef de l'État a présenté ses « condoléances émues aux familles éplorées ».