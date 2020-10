Algérie: la grande mosquée d'Alger inaugurée aujourd'hui

La Grande mosquée d'Alger, le 27 octobre 2020. AFP/Ryad Kramdi

Initiée par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, la grande mosquée d'Alger dont la construction s'est achevée il y a un an et demi, doit être inaugurée ce 28 octobre avec une prière collective à la veille de la fête de Mawlid, qui commémore la naissance du prophète Mahomet. Le président Abdelmadjid Tebboune devrait conduire l'inauguration si son état de santé le permet. Il est hospitalisé depuis le 27 octobre dans un hôpital militaire d'Alger à cause de cas de Covid-19 positifs dans son entourage.