Côte d'Ivoire: Kouadio Konan Bertin, l'opposant qui voulait un scrutin actif

Dans 17% des départements et localités observées, les acteurs politiques ont préféré des références ethniques ou religieuses dans leurs discours, plutôt que de présenter leur programme de société. Tout risque sécuritaire ou communautaire nous inquiète, nous interpelle.Pour le processus politique en Côte d'Ivoire, pour nous, il n'est pas encore trop tard d'appeler les uns et les autres à mettre au-dessus l'intérêt commun, l'intérêt de la nation et pouvoir se parler franchement et trouver les solutions.