RDC: le ministère de la Santé publique se penche sur les cas de médecins «fictifs»

L'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa (image d'illustration). (Ministère congolais des Affaires étrangères)

En République démocratique du Congo (RDC), le scandale des listes des médecins fictifs recevant un salaire et une prime de risque éclabousse le ministère de la Santé publique. Ce dernier a lancé, en début de semaine, un appel solennel pour dénoncer ceux qui perçoivent indûment salaire et prime de risque. Près de 500 noms ont déjà été détectés et rendus publics dans la capitale, mais la question reste complexe.