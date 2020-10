Elections en Tanzanie: Magufuli déclaré vainqueur, l'opposition dénonce des fraudes

La Commission électorale tanzanienne a déclaré vendredi soir John Magufuli, candidat à un second mandat de cinq ans, vainqueur de l’élection présidentielle. Mais l’opposition accuse les autorités de fraudes massives. Plusieurs observateurs ont également sévèrement critiqué ces élections marquées par la répression.

Le nouveau président de Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, à la tribune, s’est dit prêt à travailler à la réconciliation avec l'opposition. Avec 76% des voix, jamais un président du territoire semi-autonome n’avait été élu avec un score aussi élevé, rapporte notre correspondant à Nairobi, Sébastien Németh.

Une main tendue, mais des adversaires absents. Les principaux leaders du parti d’opposition ACT-Wazalendo dans l’archipel ont été arrêtés. Le parti a diffusé des photos montrant certains blessés avoir été battus par les forces de l’ordre. D’autres sont toujours portés disparus.

Ailleurs dans le pays, la domination du pouvoir est plus écrasante encore. Vendredi soir, la Commission électorale créditait le président Magufuli de 84,39% des suffrages. « La Commission déclare John Magufuli du CCM, qui a remporté la majorité des voix, vainqueur de l'élection présidentielle », a annoncé le président de la NEC Semistocles Kaijage.

L’Assemblée, elle, devrait devenir quasi monocolore. Selon les derniers résultats publiés par la NEC, le CCM de Magufuli, au pouvoir sans discontinuer depuis l'indépendance, rafle la quasi-totalité des 264 sièges du Parlement attribués lors du scrutin législatif couplé à la présidentielle. « Ce n’est plus du multipartisme, c’est un système de parti unique qui fait semblant d’être une démocratie », a estimé le chercheur Nic Cheeseman.

Côté observateurs, deux visions s’opposent. La Communauté des Etats d’Afrique de l’Est a parlé d’un « vote normal », d’une « organisation professionnelle » et d’un « processus crédible ». L’organisation Tanzania Election Watch a, elle, dénoncé le « plus important recul pour la démocratie en Tanzanie, avec un processus bien en-dessous des standards pour considérer le vote libre juste et transparent ».

Mais l’opposition n’abandonne pas. Elle a déposé un dossier au Commonwealth demandant à l’organisation de désavouer publiquement ces élections, de dépêcher une délégation et de suspendre la Tanzanie de l’organisation.

