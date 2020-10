L'homme d'affaires et mari d'Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, est mort

L'homme d'affaires et collectionneur d'art congolais Sindika Dokolo aux côtés de son épouse, Isabel dos Santos, fille du président angolais. AFP PHOTO/ PUBLICO/ FERNANDO VELUDO

L’homme d’affaires et opposant congolais Sindika Dokolo est mort, a-t-on appris de plusieurs proches. Le mari d’Isabel Dos Santos vivait à Dubaï, il s’est éteint jeudi 29 octobre suite à un accident. Il avait depuis un an connu des ennuis judiciaires avec son pays d’adoption, l’Angola, qui avait saisi ses biens et ceux de son épouse, l’accusant de détournements. Mais dans son pays de naissance, le Congo, il était parmi les figures de l’opposition.