Le Congo-Brazzaville rend un dernier hommage à l’ancien président Yhombi Opango

Le président congolais Yhombi Opango à Paris, en 1978. PIERRE GUILLAUD / AFP

Le Congo a décrété un deuil vendredi, mis ses drapeaux en berne et interdit toutes manifestations non autorisées pour rendre hommage à Jacques Joachim Yhombi Opango, 81 ans, son éphémère président entre 1977 et 1979 évincé par Denis Sassou-Nguesso. Décédé fin mars du coronavirus en France, sa dépouille a été rapatriée jeudi à Brazzaville.