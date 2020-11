Sénégal: décès de l’éminent historien Iba Der Thiam

Le professeur Iba der Thiam, historien et auteur du livre «Le Sénégal dans la Guerre 14-18», est décédé dans la nuit de samedi à dimanche (photo d'illustration). RFI/Bineta Diagne

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le célèbre intellectuel sénégalais Iba Der Thiam est décédé samedi 31 octobre, dans la soirée, à l’Hôpital principal de Dakar, à l’âge de 83 ans. Professeur agrégé d’histoire, syndicaliste, parlementaire et homme politique, il a marqué le Sénégal et l’Afrique par ses écrits et par sa contribution à la vie démocratique de son pays. Le président Macky Sall a présenté ses condoléances pour cet « historien de notoriété mondiale » et « figure capitale du Sénégal contemporain ».