Centrafrique: début du dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives

Les candidats à la présidentielle et aux législatives ont commencé à déposer leurs dossiers de candidature à l'ANE (image d'illustration) ISSOUF SANOGO / AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Ce dimanche 1er novembre était le premier jour de dépôt des candidatures aux élections présidentielle et législatives du 27 décembre. Déjà beaucoup se sont déplacés ou se sont fait représentés pour déposer leur candidature à la présidentielle. Très tôt dimanche matin, le président Touadera, Annicet Georges Dologuélé, Martin Ziguele et d’autres encore ont déposé leur dossier. Plus tard dans la matinée ce sont des députés qui se sont présentés.