Côté d'Ivoire: la communauté internationale appelle à l'apaisement après l'élection

La police démentelant une barricade à Abidjan à proximité de la maison de Henri Konan Bedié, le 3 novembre 2020. Leo Correa/AP Photo

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La communauté internationale s'inquiète de la situation en Côte d'Ivoire après la présidentielle. Les résultats provisoires ont été proclamés ce mardi 3 novembre, dans la matinée. La Commission électorale indépendante annonce la victoire du président sortant Alassane Ouattara, pour un troisième mandat contesté par l'opposition. En dehors des frontières ivoiriennes, plusieurs organisations et pays observent la situation avec préoccupation, et appellent au dialogue et à l'apaisement.