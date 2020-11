RDC: toujours des cas d'atteinte à la liberté de la presse

Une rue de Kinshasa (image d'llustration). AFP PHOTO / PAPY MULONG

3 mn

En République démocratique du Congo (RDC), la situation des journalistes ne s'est pas améliorée en cette deuxième année de la présidence de Félix Tshisekedi. L'organisation Journaliste en danger (JED) a dénombré 116 atteintes à la liberté de la presse et à la sécurité des journalistes, dont un mort, une disparition, une quarantaine d'interpellations ou d'arrestations et plus encore de menaces et d'agressions. Une hausse importante par rapport aux 85 cas recensés l'an dernier.