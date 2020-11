RDC: l’homme d’affaires Simba Ngezayo abattu à Goma

Vue aérienne du centre ville de Goma, République démocratique du Congo, juillet 2016. RFI/Leonora Baumann

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Goma, de plus en plus d'hommes d’affaires sont pris pour cibles par des gangs armés et ces forfaits sont souvent commis en pleine journée. Hier c'est l’homme d’affaires Simba Ngezayo qui a été tué par balles. Ses meurtriers n’ont pas encore été retrouvés et une enquête a été ouverte.