Conflit au Tigré: quelles sont les forces en présence?

Vue de la capital tigréenne Mékélé en Éthiopie, le 25 janvier 2018. Wikimedia Commons Copyleft A. Savin

Texte par : RFI

Cela fait plus de 24 heures que le gouvernement éthiopien a lancé une offensive contre la province du Tigré, à 700 kilomètres au nord de la capitale Addis Abeba. La tension montait depuis des semaines entre le Tigré et le gouvernement fédéral, après la tentative de sécession de la province début septembre. Le gouvernement qualifie les autorités provinciales de criminelles et compte reprendre le contrôle du territoire. On dispose de peu d’éléments à cause de la coupure complète des réseaux de communication mais de violents combats auraient eu lieu....